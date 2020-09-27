Россия возобновляет полеты в Южную Корею. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На этой неделе авиасообщение также возобновилось с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Полеты будут выполняться в столицы этих стран раз в неделю. Россия с конца марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
2020-09-27T05:07:09+03:00
2020-09-27T05:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 27 сентября 2020
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