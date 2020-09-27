Россия возобновляет полеты в Южную Корею. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На этой неделе авиасообщение также возобновилось с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Полеты будут выполняться в столицы этих стран раз в неделю. Россия с конца марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.