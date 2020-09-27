КНДР предупредила Южную Корею о недопустимости нарушения ее западной морской границы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что в поисках тела гражданина республики, застреленного в водах КНДР, Южная сторона мобилизовала многочисленные суда, включая военные корабли, которые вторглись в территориальные воды северного соседа. Власти КНДР заявили о намерении организовать собственную поисковую операцию и рассматривают возможные «процедуры» и «способы» передачи тела в случае его обнаружения.

Согласно данным южнокорейских военных, сотрудник министерства океанов и рыболовства пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии в Желтом море. В Сеуле считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, а затем его тело сожгли. В Пхеньяне утверждают, что пограничники, произвели более 10 выстрелов в нарушителя границы, а плавсредство, которое тот использовал, было сожжено. Южнокорейская администрация заявила о намерении потребовать проведения совместного расследования по факту убийства.