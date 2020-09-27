Акция против коронавирусных ограничений в Лондоне завершилась столкновениями протестующих с полицией. Сообщается о по меньшей мере девяти пострадавших сотрудникх правоохранительных органов, двум из них потребовалась госпитализация. Ранены также трое протестующих, 16 человек арестованы.

Накануне на Трафальгар-сквер собралось несколько тысяч противников изоляции, пишет интернет-издание Лента.ру. Сначала полиция не разгоняла митингующих, однако позже протестующие стали бросать в силовиков бутылки с водой. Начались потасовки. Одна женщина упала на землю, когда полицейские пытались успокоить демонстрантов.