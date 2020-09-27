В Швейцарии пройдет референдум об ограничении трудовой миграции из стран Евросоюза. Гражданам предстоит решить вопрос о возможной денонсации соглашения с ЕС о свободном перемещении рабочей силы. Оно было заключено в 1999 году в пакете с другими договорами. Теперь предлагается вернуть Швейцарии, весьма привлекательной для приезжих ввиду высоких зарплат и низкой безработицы, право самостоятельно регулировать приток иностранной рабочей силы.

Помимо этого, на референдум выносятся еще четыре вопроса — о выделении кредита на приобретение новых боевых самолетов, о новом законе об охоте, о введении двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребенка и о налоговых льготах для семей с детьми. Право участвовать в референдуме имеют около 5,5 миллионов граждан старше 18 лет.