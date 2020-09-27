Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность судьи Верховного суда. Торжественная церемония прошла в Розовом саду Белого дома. Трамп выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в Сенате Конгресса США.

В настоящее время 48-летняя уроженка Нового Орлеана занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Она придерживается консервативных взглядов. В частности, выступает против абортов.

Место судьи стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Эту должности она занимала более четверти века.