Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность судьи Верховного суда. Торжественная церемония прошла в Розовом саду Белого дома. Трамп выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в Сенате Конгресса США.
В настоящее время 48-летняя уроженка Нового Орлеана занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Она придерживается консервативных взглядов. В частности, выступает против абортов.
Место судьи стало вакантным после смерти старейшего члена Верховного суда США, 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Эту должности она занимала более четверти века.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность судьи Верховного суда
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на должность судьи Верховного суда. Торжественная церемония прошла в Розовом саду Белого дома. Трамп выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения кандидатуры Барретт в Сенате Конгресса США.