Глава МИД Сирии Валид Муаллем призвал страны, затронутые односторонними санкциями, объединить усилия для борьбы с ними. Выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, министр обратил внимание на то, что на фоне распространения коронавируса ограничения в отношении Сирии «возобновляют, а не снимают». Он подчеркнул, что введение нового пакета американских мер против Дамаска является попыткой «задушить Сирию». Муаллем подчеркнул, что санкции затрудняют доступ людей к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии, а также осложняют процесс восстановления в стране. По его словам, эти и прочие рестрикции «душат сирийцев так же, как в США был жестоко задушен Джордж Флойд и другие».