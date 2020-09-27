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04:05, 27 сентября 2020

Глава МИД Сирии Валид Муаллем призвал страны, затронутые односторонними санкциями, объединить усилия для борьбы с ними

Глава МИД Сирии Валид Муаллем призвал страны, затронутые односторонними санкциями, объединить усилия для борьбы с ними. Выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, министр обратил внимание на то, что на фоне распространения коронавируса ограничения в отношении Сирии «возобновляют, а не снимают». Он подчеркнул, что введение нового пакета американских мер против Дамаска является попыткой «задушить Сирию». Муаллем подчеркнул, что санкции затрудняют доступ людей к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии, а также осложняют процесс восстановления в стране. По его словам, эти и прочие рестрикции «душат сирийцев так же, как в США был жестоко задушен Джордж Флойд и другие».



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