Минздрав Белоруссии связал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране с массовыми протестами. Их участники не соблюдают социальную дистанцию, сказал в интервью телеканалу «Беларусь-1» исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он отметил, что рост заболеваемости в республике носит постепенный, но неуклонный характер.

По официальным данным, за прошедшие сутки в республике выявили свыше 300 новых случаев заражения. Общее число инфицированных превысило 77 тысяч. 813 ковид-пациентов скончались.