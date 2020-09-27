Демократ Джо Байден призвал отложить назначение Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. «Сенату не следует принимать мер относительно данного вакантного места, пока американцы не изберут нового президента и новый Конгресс», — заявил соперник Дональда Трампа на предстоящих выборах. Сегодня глава Белого дома официально выдвинул кандидатуру судьи на место освободившееся после смерти Рут Бейдер Гинзбург. Трамп Он выразил надежду на быструю процедуру рассмотрения и утверждения нового члена высшей судебной инстанции в Сенате Конгресса.