Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о начале в стране процесса конституционной реформы. По его словам, будущее страны будет определять белорусский народ. «Не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога», — сказал он, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН. Министр также обвинил западных соседей в попытке ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. «После неудачной попытки навязать цветную революцию» Минск испытывает «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя» Белоруссии, отметил Макей. Он добавил, что санкции будут иметь лишь обратный эффект и «вредны абсолютно для всех».