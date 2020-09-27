Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение еще с одной страной — Южной Кореей. Самолеты начнут летать между столицами государств — Москвой и Сеулом. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер Михаил Мишустин. Как ранее сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания начнет выполнять рейсы в Южную Корею с 1 октября.

На этой неделе также возобновились полеты в Бишкек, Минск и Нур-Султан.

Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой. Ограничения постепенно начали снимать с начала августа.