Колумбийские СМИ сообщают о возможной причастности россиянина к подготовке покушения на президента Ивана Дуке Маркеса

Колумбийские СМИ сообщают о возможной причастности россиянина к подготовке покушения на президента страны Ивана Дуке Маркеса и его семью. Как пишет газета El Tiempo со ссылкой на источник в правительстве, власти разыскивают двух иностранцев. По предварительной информации, один из них имеет российское гражданство, второй — гражданство Израиля. Об этом же со ссылкой на источник сообщала и радиостанция RCN.

По данным El Tiempo, подозреваемые являются опытными снайперами, один из них — бывший боец спецназа. Они недавно приехали в страну. Собеседник газеты предположил, что обнародование информации о готовящемся покушении является способом сообщить злоумышленникам, что их раскрыли и ищут. Он отметил, что службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, в программу президента вносятся изменения.