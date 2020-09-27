Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля Starship, который собирают для первого полета на высоту около 18 км. «Starship SN8 с задними закрылками корпуса», — говорится в подписи к фотографии в Twitter. На снимке находящаяся в процессе сборки ракета с установленным оперением.
Starship — сверхтяжелый корабль, которым планируется заменить текущее семейство ракет Falcon и кораблей Dragon. По замыслу создателей, в будущем он сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю. Ранее испытания прототипов разрабатываемых SpaceX ракет за исключением первого Starhopper заканчивались неудачей.
Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал снимок космического корабля Starship, который собирают для первого полета
Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию космического корабля Starship, который собирают для первого полета на высоту около 18 км. «Starship SN8 с задними закрылками корпуса», — говорится в подписи к фотографии в Twitter. На снимке находящаяся в процессе сборки ракета с установленным оперением.