Глава МИД Сирии Валид Муаллем назвал Турцию «одним из главных спонсоров терроризма в регионе». Он обвинил Анкару в поддержке запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней группировок. Выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, Муаллем также осудил преступления западной коалиции на территории его страны и заявил, что Дамаск не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны США и Турции. Кроме того, глава сирийского МИДа призвал государства, затронутые односторонними санкциями, объединить усилия для борьбы с ними.