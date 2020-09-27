Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост члена Верховного суда. Выступая в Белом Доме, Трамп представил ее, как «одну из самых замечательных в стране и талантливых женщин». По его словам, она многого достигла, ее отличает интеллект и полнейшая преданность конституции. Таким образом Трамп выполнил обещание назначить судьей женщину.

48-летняя Эми Барретт сейчас является судьей апелляционного суда седьмого округа США. Она консервативная католичка, мать семерых детей, крайне негативно относится к абортам — проблеме, которую считают чрезвычайно важной многие однопартийцы Трампа. Ожидается, что первые ее встречи с сенаторами-республиканцами пройдут на Капитолийском холме уже в ближайший вторник, а процедура утверждения пройдет до конца октября.