Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост члена Верховного суда. Выступая в Белом Доме, Трамп представил ее, как «одну из самых замечательных в стране и талантливых женщин». По его словам, она многого достигла, ее отличает интеллект и полнейшая преданность конституции. Таким образом Трамп выполнил обещание назначить судьей женщину.
48-летняя Эми Барретт сейчас является судьей апелляционного суда седьмого округа США. Она консервативная католичка, мать семерых детей, крайне негативно относится к абортам — проблеме, которую считают чрезвычайно важной многие однопартийцы Трампа. Ожидается, что первые ее встречи с сенаторами-республиканцами пройдут на Капитолийском холме уже в ближайший вторник, а процедура утверждения пройдет до конца октября.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост члена Верховного суда
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Барретт на пост члена Верховного суда. Выступая в Белом Доме, Трамп представил ее, как «одну из самых замечательных в стране и талантливых женщин». По его словам, она многого достигла, ее отличает интеллект и полнейшая преданность конституции. Таким образом Трамп выполнил обещание назначить судьей женщину.