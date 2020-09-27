Из-за коронавируса 6% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных

Из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, 6% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных — то есть, имеющих доходы ниже прожиточного минимума (11 468 рублей). Об этом говорится в докладе экономистов Высшей школы экономики под названием «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития». Причиной обеднения стали потеря работы и простой. Перед пандемией, по оценкам экспертов, к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Соответственно их доля сократилась примерно на 1,5 процентных пункта.