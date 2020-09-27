В Москве за сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом. Это максимум с конца июля. Общее число ковид-смертей в столице выросло до 5164 человек, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в столице также зафиксировано наибольшее за 3,5 месяца число новых случая заражения коронавирусом — 1792. Всего же по стране за сутки выявили свыше 7,5 тысяч инфицированных в 85 регионах.