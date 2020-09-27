Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Баррет на место скончавшейся Рут Гинзбург в Верховном суде

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру судьи Апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Баррет на место скончавшейся Рут Гинзбург в Верховном суде. Выступая на лужайке у Белого дома, глава государства назвал Баррет «одной из самых замечательных и одаренных мыслителей в юридической сфере». Барретт — консерватор, убежденная католичка, противница абортов и жесткий критик утвержденной Бараком Обамой реформы здравоохранения. Ей 48 лет, и в случае назначения она станет самой молодой судьей в Верховном суде США. Она замужем за юристом, воспитывает семерых детей, в том числе двух приемных. Ее кандидатуру поддерживает лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.