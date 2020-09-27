Сайт Белорусской телерадиокомпании взломали хакеры. Несколько минут в онлайн-вещании по всем каналам транслировалась нарезка видео, на которых запечатлен момент разгонов демонстрантов силовиками, сообщается в Telegram-канале портала TUT.by. В настоящее время сайт недоступен. В пресс-службе компании ситуацию не прокомментировали.

Онлайн-вещание также поменялось и на сайте телеканала «Общенациональное телевидение Белоруссии». Факт взлома подтвердили агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе ОНТ, сказав, что будут разбираться.