Сын бывшего вице-губернатора Брянской области отправлен на два месяца под домашний арест по делу о ДТП

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова отправлен на два месяца под домашний арест по делу о ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщается на сайте суда Брянска. Авария с участием трех автомобилей произошла в Брянске 18 сентября. Находясь за рулем Volkswagen, 33-летний Максим Резунов наехал на стоящую на перекрестке Toyota, которая от удара столкнулась со встречным автомобилем. От полученных травм водитель Toyota умер в больнице. Очевидцы сообщали, что Резунов-младший находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался покинуть место аварии. После ДТП его отец вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку.