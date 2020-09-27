В Москве за сутки скончались еще 18 человек с коронавирусом. Это максимум с 21 июля. Общее число летальных исходов в столице выросло до 5164, сообщает оперативный штаб. С начала пандемии инфекцию обнаружили у более чем 280 тысяч жителей Москвы. Из них 244 тысячи уже выздоровели.

В последние недели в Москве наблюдается рост числа заболевших COVID-19: в конце августа-начале сентября суточный прирост новых случаев превышал 600, 24 сентября перешагнул отметку 1 тысячу. А вчера в городе зарегистрировали максимальное за 3,5 месяца число заболевших — 1792.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин признал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе усложняется и отметил «серьезный рост» числа госпитализаций. Он рекомендовал людям из группы риска, в том числе пожилым и страдающим хроническими заболеваниями, перейти на режим самоизоляции. Власти Москвы также посоветовали работодателям перевести сотрудников на удаленку.

В московском оперативном штабе рост числа заболевших связали с наращиванием темпов тестирования, увеличением пассажиропотока на транспорте и сезонными вспышками гриппа и ОРВИ.