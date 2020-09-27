Накануне вечером сайты белорусских госканалов «Беларусь 1» и ОНТ подверглись хакерской атаке

Некоторое время в их онлайн-трансляции демонстрировались видео протестов, которые были сняты негосударственными СМИ и Telegram-каналами. В частности, были показаны кадры избиения протестующих силовиками. В Telegram-канале группировки хакеров, которые называют себя «Кибер-партизанами», появилось сообщение, свидетельствующее о ее ответственности за взлом. Белтелерадиокомпания случившееся не комментировала. Как передает ИФ, телеканал «Беларусь1» восстановил онлайн-вещание, сервис ОНТ пока недоступен.