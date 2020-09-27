В Москве снова заработала система социального обслуживания людей на изоляции

Ранее городские власти снова рекомендовали жителям из группы риска не выходить из дома.

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве привёл к тому, что столичные чиновники снова запустили программу социальной помощи для тех, кто соблюдает режим изоляции. Предполагается, что люди старше шестидесяти пяти лет и горожане с хроническими заболеваниями смогут получать на дом лекарства по льготным рецептам, продукты и другие товары первой необходимости.

Работающим людям из группы риска также полагаются больничные листы. Их оформят автоматически, если работодатели направят в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома. В свою очередь страдающие хроническими заболеваниями и беременные смогут обратиться за больничным по телефону горячей линии. Им выпишут документы уже после проверки их данных в поликлинике, к которой они привязаны.

По телефону горячей линии могут обратиться и те, кто нуждается в психологической помощи и поддержке.