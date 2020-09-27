Еще 18 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Таким образом, общее число умерших в столице, по данным оперативного штаба, достигло 5164. Суточный прирост заболевших и умерших увеличивается по всей стране уже несколько дней подряд. Власти Москвы уже призвали пожилых людей без крайней необходимости не покидать дома, а работодателей перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим.
2020-09-27T00:01:54+03:00
2020-09-27T00:01:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2715635-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:01, 27 сентября 2020
Загрузка комментариев...