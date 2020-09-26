Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась до 100 га

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, в Аксайском районе горит сухая растительность. Тушение осложнено сильными порывами ветра и труднодоступной местностью. В МЧС заверили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет, обстановка контролируется, о пострадавших не сообщалось. Борьбу с огнем ведут 239 человек и 59 единиц техники.