Суд отправил под домашний арест сына экс-вице-губернатора Брянской области и предполагаемого виновника ДТП

Суд в Брянске отправил под домашний арест Максима Резунова, сына бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемого виновника смертельного ДТП.

По предварительным данным, в ночь на 18 сентября Volkswagen, за рулем которого был Максим Резунов, врезался в стоящий впереди автомобиль, который от удара отбросило на шедшую во встречном направлении машину. В результате погиб один из водителей. 21 сентября вице-губернатор объявил о решение уйти в отставку после аварии с участием своего сына.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело, которое затем было передано для дальнейшего расследования в СК.