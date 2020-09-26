Сайт государственной Белтелерадиокампании подвергся хакерской атаке

Сегодня вечером в течение нескольких минут по ссылке прямого эфира по всем каналам шло видео с протестов, в том числе с кадрами избиений протестующих. В то же время в телеграм-канале Кибер-Партизаны появилось сообщение: «Если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду — ее покажем мы».