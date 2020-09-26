Зенит и Спартак сохранили лидерство в чемпионате России по футболу

Обе команды победили своих соперников.

Зенит забил в ворота Уфы шесть безответных мячей. Дважды отличился Сердар Азмун. Он же заработал весьма сомнительный пенальти. Нарушение, если и было, то за пределами штрафной, но судьи после просмотра эпизода увидели нечто другое. Одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба, который к этому голу прибавил и еще два.

Шестой на счету Сутормина. Несколько ранее три очка набрал и Спартак, победивший в Саранске Тамбов 2-0. Бразилец Айртон сделал дубль. До этого у спартаковского крайнего не было ни одного гола в чемпионате, а на этой неделе он забил сразу три. Вне зависимости от результатов других матчей Зенит и Спартак останутся на первом месте. У обеих команд по 20 очков и очная встреча через неделю.

Только что закончился матч между Сочи и Краснодаром. Ничья 1-1.