В Москве с понедельника вводятся ужесточения антикоронавирусного режима

Для пожилых людей возобновят действие режима изоляции. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работодателей призвали перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим.

Если ограничения в столице не будут слишком жесткими, то граждане могут согласиться на их соблюдение. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Виноградов при этом отметил, что даже введение штрафов за несоблюдение карантинных норм не возымеет должного действия, поскольку всегда есть лазейки.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор заявил, что в России нет второй волны коронавируса, а продолжается первая, регионы постепенно готовятся к возвращению некоторых ограничений.