Состоялись первые два матча девятого тура Чемпионата России по футболу

В одном из них петербургский «Зенит» принимал у себя дома «Уфу» и разгромил ее со счетом 6:0. Пока это крупнейшее поражение «Уфы» в этом сезоне. В другом матче московский «Спартак» обыграл в гостях «Тамбов» 2:0. Таким образом, «красно-белые» и «Зенит» сейчас делят первое место в турнирной таблице РПЛ.
2020-09-26T21:03:01+03:00
2020-09-26T21:03:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 26 сентября 2020
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