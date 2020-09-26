Состоялись первые два матча девятого тура Чемпионата России по футболу

В одном из них петербургский «Зенит» принимал у себя дома «Уфу» и разгромил ее со счетом 6:0. Пока это крупнейшее поражение «Уфы» в этом сезоне. В другом матче московский «Спартак» обыграл в гостях «Тамбов» 2:0. Таким образом, «красно-белые» и «Зенит» сейчас делят первое место в турнирной таблице РПЛ.