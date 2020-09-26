Полиции Кипра дано поручение начать сбор свидетельских показаний по делу о т.н. «золотых паспортах»

Речь идет о предполагаемых нарушениях закона при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Генпрокуратура Кипра пообещала не занимать никакой публичной позиции по данному вопросу, чтобы не влиять на ход расследования.

В официальном сообщении прокуратуры не приводится никакой информации ни о числе сомнительных дел, ни о фигурантах расследования. Однако, как информировала сегодня вечером на своем сайте газета «Сайпрус мейл», спецкомиссия изучила 12 папок документов, по которым проходят 42 человека и которых следствие относит к лицам категории «высокого риска».