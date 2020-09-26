Тысячи людей, выступающих против повторного введения карантина в Великобритании устроили сегодня акцию протеста в центре Лондона. Как передает ВВС, полиция была вынуждена разогнать собрание из-за нарушения правил дистанцирования. В результате возникшей стычки травмы получили четверо сотрудников правоохранительных органов, десять нарушителей порядка задержаны. Нескольким участникам акции потребовалась помощь медиков.

Британские СМИ оценивают число собравшихся на Трафальгарской площади им двинувшихся в сторону Гайд-парка, в 10-15 тыс. человек. С прошлой недели в Великобритании запрещено собираться группами из более чем шести человек, однако проведение протестных акций допускается при условии, что участники соблюдают дистанцию.