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20:33, 26 сентября 2020

Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими

Выступая на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН, он сказал, что здоровье людей по всему миру зависит сейчас от наличия доступной всем, безопасной и эффективной вакцины, где бы она ни была создана. По его словам, Великобритания будет стремиться обеспечить всем странам равный доступ к своей вакцине, если она окажется действенной.



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