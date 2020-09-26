Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими

Выступая на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН, он сказал, что здоровье людей по всему миру зависит сейчас от наличия доступной всем, безопасной и эффективной вакцины, где бы она ни была создана. По его словам, Великобритания будет стремиться обеспечить всем странам равный доступ к своей вакцине, если она окажется действенной.
2020-09-26T20:33:09+03:00
2020-09-26T20:34:11+03:00
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20:33, 26 сентября 2020
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