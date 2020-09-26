Группа спасателей, задействованных в тушении сухой растительности в Аксайском районе Ростовской области усилена

Там на площади 2,5 тыс. кв. метров горит камыш. По данным МЧС, задействовано 44 единицы техники и 239 человек. Пострадавших нет. Тушение осложняется порывами ветра до 16 метров в секунду. По данным спасателей, существует угроза трем населенным пунктам.
2020-09-26T20:32:11+03:00
2020-09-26T20:32:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2715551-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 26 сентября 2020
Загрузка комментариев...