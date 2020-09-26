Еще два человека задержаны после нападения на журналистов у редакции еженедельника «Шарли эбдо» в Париже

Французская полиция задержала младшего брата и знакомого 18-летнего пакистанца, которого подозревают в нападении с ножом на Журналистов у редакции сатирического еженедельника «Шарли эбдо» в Париже. Как передает Франс Пресс, таким образом, уже девять человек находятся под стражей в рамках данного расследования. Ранее были задержаны пять человек, которые проживали вместе с подозреваемым в северном пригороде Парижа, а также его бывший сосед по квартире. Еще один задержанный — 33-летний алжирец, был отпущен. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен квалифицировал произошедшее как теракт.

Подозреваемый в нападении на людей с ножом во Франции признал, что сделал это из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. Сатирический журнал «Шарли Эбдо» повторно опубликовал её в начале месяца.

Задержанный Али, его фамилия не называется, рассказал следствию, что в минувшую пятницу собирался напасть на сотрудников журнала «Шарли Эбдо». Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. Его источник уточнил, что по словам задержанного, таким образом он хотел отомстить изданию за публикацию карикатуры на исламского пророка.

Али задержали в центре Парижа вчера, после того, как он нанёс несколько ножевых ранений двум сотрудникам информационного агентства Premieres Lignes. Дело в том, что они работали в том же здании, где раньше располагалась редакция «Шарли Эбдо». Подозреваемый сказал, что не знал о переезде журнала и по ошибке атаковал не тех людей.

Ранее телеканал France 24 сообщил, что Али приехал во Францию из Пакистана несколько лет назад. Вместе с подозреваемым задержаны все проживавшие с ним люди. В общей сложности это семь человек.

Как писала французская газета Le Parisien, по документам Али сейчас восемнадцать лет. По приезду ему назначили пособие по социальной помощи несовершеннолетним. Тем не менее, позже чиновники оспорили это решение в суде, поскольку подозреваемый, по их оценке, сознательно уменьшил свой возраст в официальных бумагах.

«Шарли Эбдо» повторно опубликовал ту же карикатуру на пророка Мухаммеда, что и в 2015-ом году, в связи с тем, что дело о массовом убийстве сотрудников журнала начали рассматривать в суде. В результате того теракта были убиты 12 человек.