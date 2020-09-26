Заглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26

Заглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видеозапись с последними секундами полета военного Ан-26, разбившегося в Харьковской области. Запись была сделана камерой, установленной на одном из зданий в городе Чугуеве, в двух километрах от места катастрофы.

Голос за кадром сообщает, что на самолете зажгли огни перед посадкой. Затем борт резко уходит вправо и спустя несколько секунд видна яркая вспышка — самолет упал на землю. В результате катастрофы погибли, по последним данным 26 человек. Президент Зеленский временно запретил полеты Ан-26. На время расследования премьер Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов. На Украине сегодня объявлен траур.