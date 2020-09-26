Американская корпорация Boeing в условиях финансовых трудностей намерена уволить часть руководящих сотрудников и распродать некоторые объекты недвижимости.

Как передает агентство Блумберг, около 170 руководящих сотрудников среднего звена приняли предложения, которые предполагают их уход из компании при получении годовой заработной платы. Лишатся должностей также некоторые вице-президенты Boeing. В числе объектов недвижимости, которые намерена продать компания, комплекс в штате Миссури, где ранее отдыхали руководящие сотрудники. В компании также рассматривают возможность сосредоточить на одном предприятии в Южной Каролине все производственные мощности, задействованные при выпуске авиалайнеров 787 Dreamliner.