Во французском городе Эврё застрелен выходец из Чечни

Инцидент произошел в одном из баров этого небольшого города в Нормандии. Издание Депеш пишет о том, что ссора между представителями чеченской диаспоры и выходцами из Африки переросла в потасовку. В самый разгар один из участников достал пистолет, выстрелил в противника и скрылся. Раненного доставили в больницу, где он и скончался. Спасти потерпевшего не удалось, несмотря на старания врачей.

Издание в этой связи вспоминает и о случае в июне этого года. Около 200 чеченцев приехали в город Дижон, чтобы вступиться за 16-летнего соплеменника, который был избит выходцами из стран Магриба. В результате столкновений несколько человек получили травмы, а ряд участников драк были задержаны французской полиции, им предъявлено обвинение в преступном сговоре и насилии при отягчающих обстоятельствах.

В феврале этого года, в одном из отелей города Лилле был убит известный чеченский блогер Имран Алиев, который писал под псевдонимом Мансур Старый.