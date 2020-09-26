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19:32, 26 сентября 2020

Во французском городе Эврё застрелен выходец из Чечни

Инцидент произошел в одном из баров этого небольшого города в Нормандии. Издание Депеш пишет о том, что ссора между представителями чеченской диаспоры и выходцами из Африки переросла в потасовку. В самый разгар один из участников достал пистолет, выстрелил в противника и скрылся. Раненного доставили в больницу, где он и скончался. Спасти потерпевшего не удалось, несмотря на старания врачей.

Издание в этой связи вспоминает и о случае в июне этого года. Около 200 чеченцев приехали в город Дижон, чтобы вступиться за 16-летнего соплеменника, который был избит выходцами из стран Магриба. В результате столкновений несколько человек получили травмы, а ряд участников драк были задержаны французской полиции, им предъявлено обвинение в преступном сговоре и насилии при отягчающих обстоятельствах.

В феврале этого года, в одном из отелей города Лилле был убит известный чеченский блогер Имран Алиев, который писал под псевдонимом Мансур Старый.



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