Чемпион мира британец Льюис Хэмилтон первым начнет Гран-При России – сочинский этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Во время свободной практики в пятницу Хэмилтон выглядел не слишком убедительно, в квалификации он сделал все, что было нужно. Впрочем, главным событием субботы стала авария пилота Феррари Себастьяна Феттеля. Он основательно разбил машину и заезды остановили. Хэмилтон успел выйти на трассу и показать лучший результат, но при этом вынужден был ехать не на той резине, которую планировали использовать в гонке. Сменить ее теперь нельзя.

Гонщик Ред Булла Макс Ферстаппен , как и Хэмилтон, займет первую линию стартового поля, но позади британца. Третьей результат также у гонщика Мерседеса – Валттери Ботаса. Россиянин Даниил Квят закончил квалификацию с надеждой набрать очки – он 12 и снова проиграл своему напарнику Пьеру Гасли.

Гонка чемпионата мира Формулы-1 Гран-При России состоится завтра.