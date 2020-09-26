Пожар в промзоне в подмосковном Дзержинском потушен на площади 119 кв. м.

Мощного взрыва на территории завода не было. Об этом сообщила «Эху» дежурный сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Наталья Данилова.

«В Люберцах на территории промзоны в городском округе Дзержинска было возгорание мусорных контейнеров и бытовок, на общей площади 119 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен, погибших и пострадавших нет. Информация о взрыве не подтверждается», — сообщила она.

Ранее в субботу появилась информация о том, что на заводе в подмосковных Люберцах прогремел мощный взрыв. Предприятие, на котором произошло ЧП, производит гипохлорит натрия, который содержит до 95% хлора.