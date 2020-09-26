Минобороны Украины выплатит по $55 тыс. семьям 26-ти погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Такое решение принял Министр обороны страны Андрей Таран. В результате трагедии, помимо членов экипажа самолета, погибли курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Единственный выживший находится в больнице.

На Украине сегодня — день траура.