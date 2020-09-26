Горожане стоят в длинных очередях, чтобы попасть в парк «Ораниенбаум» в окрестностях Петербурга

Очевидцы жалуются, что в плотной толпе невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Плотные толпы петербуржцев появились около входов в парк-музей «Ораниенбаум» города Ломоносов. Горожане решили воспользоваться выходным днём и тёплой погодой, однако на входе в парк их встретили билетные кассы. При этом из четырёх проходов на территорию открыли лишь два, отмечает агентство «Росбалт».

Плату за вход музей-заповедник Петергоф, который управляет ораниенбаумским парком, ввёл весной, в разгар пандемии коронавируса. Администрация объяснила, что ранее прогулки были бесплатными, потому что на территории шёл ремонт. А когда парк привели в порядок, за вход решили брать по сто рублей. Очевидцы сообщают, что в очередях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Также горожане жалуются на большой поток людей на пригородных поездах. В частности, издание «Фонтанка-ру» рассказывает о длинных очередях к кассам и турникетам на железнодорожной станции «Удельная» на севере Петербурга. Очевидцы сравнивают вагон с автобусом в час пик. На фотографиях не видно ни одного человека в маске или перчатках.

По официальным данным число новых случаев коронавируса в Петербурге растёт с начала месяца. А по числу умерших от ковид-19 за последние сутки город вышел на первое место в России.