На Украине объявлен национальный траур после крушения самолета Ан-26, жертвами которого стали 26 человек

На время расследования инцидента отстранены от работы все должностные лица, ответственные за организацию полетов на этих воздушных суднах.

Еле различимый низко летящий самолет на заднем плане, яркая вспышка – столкновение с землей — момент крушения Ан-26 попал на запись камеры видеонаблюдения. Это был тренировочный полет. За семь минут до падения командир экипажа сообщил диспетчеру об отказе левого двигателя. На борту находились 27 человек, среди которых 20 курсантов харьковского университета ВВС Украины. Сообщалась, что двоим удалось выжить, поскольку они успели выпрыгнуть из самолета, но один из них, 20-летний Вяечслав Золочевский, рассказал позже, что они были внутри во время крушения. Он пытался спасти другого молодого человека, пытался потушить на нем огонь. Их двоих госпитализировали, но курсанта, имя которого неизвестно, спасти не удалось, он умер от ожогов. Золочевский получил сотрясение мозга и множественные ушибы, травму ноги. Врачи дают позитивный прогноз.

Третьекурсника в больнице навестил президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в область в связи с крушением.

Семьям каждого погибшего заплатят по 55 тысяч долларов. На идентификацию останков погибших уйдет до трех недель. Обстоятельства крушения еще предстоит установить. В Государственном бюро расследований озвучили несколько версий произошедшего. Тем временем

Зеленский поручил проверить состояние всей техники, которая находится на вооружении украинской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Специальная Госкомиссия должна представить отчет о причинах катастрофы к концу октября