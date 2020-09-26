Десятки задержанных – таковы, по данным правозащитников, итоги состоявшегося в Минске очередного «женского марша»

Он продлился лишь немногим менее трех часов.

Очередной «Женский марш» на этот раз некоторыми оппозиционными силами обозначался как условная «репетиция инаугурации Светланы Тихановской». Белорусок призывали прийти в яркой праздничной одежде. В итоге к Комаровскому рынку – месту сбора – пришли несколько сотен участниц. Силовики выжидать не стали. Они объявили акцию несанкционированной и вместе с неизвестными в зеленой форме и балаклавах, ставшими неотъемлемой частью протестов, начали задерживать женщин. Иногда хватая за руки и ноги.

Задержания, как пишут белорусские интернет-издания, были точечными – но регулярными. Вновь попала в автозак – правда, почти тут же отпущена – 73-летняя известная в Белоруссии активистка Нина Багинская. У нее, как и неделю назад, забрали бело-красно-белый флаг. Впрочем, это не помешало участницам «Женского марша» пройти колонной центральной улице Минска – проспекту Независимости. Впрочем, относительно быстро силовики разогнали протестующих, проводя задержания и в жилых кварталах, куда разбегались женщины. Фактически акция к настоящему моменту завершена. По данным правозащитного центра «Весна», были задержаны свыше 50 человек, в том числе несколько журналистов. Официальных данных властей пока нет.

Протесты в Белоруссии не утихают более 2,5 месяцев на фоне объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко на президентских выборах с результатом в 80% голосов.