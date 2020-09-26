Партия «Другая Россия» объявила о самороспуске

На ее базе планируется создать новое политобъединение названием «Другая Россия Э. В. Лимонова». Об этом «Эху Москвы» рассказала член политсовета новой партии Ольга Шалина. Политолог Валерий Соловей полагает, что шансы на создание новой дееспособной структуры крайне невелики.

Так и не зарегистрированная «Другая Россия» являлась преемницей Национал-большевистской партии, которая была запрещена.

Наиболее значимыми в НБП стали акции в рамках «Стратегии-31» в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Основатель НБП и «Другой России» Эдуард Лимонов умер в этом году.