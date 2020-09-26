С 1 октября в России получателям пенсий и детских пособий нужна будет карта «Мир»

Право получения пенсии наличными сохраняется. Также можно будет оформить перечисление денег на счет, к которому не привязана банковская карта. В связи с новым порядком пенсионерам придется прийти в отделения ПФР и написать заявление с новыми реквизитами.
2020-09-26T17:32:56+03:00
2020-09-26T17:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 26 сентября 2020
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