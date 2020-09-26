Акция протеста оппозиции завершилась в Минске

Как передает ТАСС, на проспекте Независимости остаются лишь отдельные люди без бело-красно-белой символики. Субботний женский марш позиционировался инициаторами как «репетиция инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В акции, по оценке ТАСС, принимало участие около 400 человек.

По данным правозащитного центра «Весна», 49 человек были задержаны, в основном — женщины. Среди задержанных есть представители белорусских СМИ и несколько уличных музыкантов, исполнявших в подземном переходе песню Виктора Цоя «Перемен». Минская милиция сообщает о нескольких десятках задержанных, в т.ч троих журналистов, у которых проверяют документы.