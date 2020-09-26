Болельщиков гостевой команды снова будут пускать на стадионы

Приезжим болельщикам обычно выделяется 10 процентов мест на трибунах и как правило они сидят в отдельном секторе. В связи с пандемией коронавируса количество зрителей на трибунах было ограничено, а гостей и вовсе не пускали, что клубы начали трактовать в свою пользу. Они просто не разрешали проход на стадион людей в атрибутике.

Так, Спартак остался без поддержки в матче с ЦСКА, хотя по сути Спартак тоже играл в своем городе, а на входе на стадион Локомотив задержали главного тренера Зенита Сергея Семака, который естественно был в одежде с атрибутикой. Сейчас лазейка закрыта. Пять процентов мест от билетной программы матчей элитного дивизиона – Российской премьер-лиги должно быть предоставлено гостевым фанатам.

В низших лигах, а также в ходе розыгрыша Кубка России гостям предоставят 10 процентов билетов.