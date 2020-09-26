В Московской финансово-юридической академии студенты больше часа провели в застрявшем лифте

При этом в ВУЗе возложили ответственность за инцидент на самих учащихся.

Студенты утверждают: лифт в одном из корпусов МФЮА остановился из-за перегруза, при этом в нем не работала вентиляция, пишет независимый студенческий журнал DOXA. Учащиеся, по их рассказам, не могли вызвать помощь из-за сломанных кнопок, а также испытывали нехватку воздуха. Так, к примеру, некоторые студенты начали паниковать и потеряли сознание, отмечает журнал. Как передает радио «Говорит Москва», некоторые и вовсе обвинили руководство МФЮА в отмене вызова МЧС с формулировкой «чтобы не портить репутацию вуза». Снаружи учащиеся академии держали двери лифта, чтобы запустить в него воздух – как следует из появившихся фотографий, после инцидента они оказались выломаны. Теперь из-за этого, заключают молодые люди, тем, кто держал двери, и вовсе грозит отчисление из МФЮА.

В самом вузе говорят, что причиной инцидента стало то, что студентов в лифте оказалось больше, чем он мог себе позволить. Кроме того, там утверждают, что из-за державших двери сотрудник академии не смог вовремя освободить учащихся.

Свою проверку после инцидента в МФЮА начал Следственный комитет, передает агентство ТАСС.