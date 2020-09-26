Число задержанных участниц женского марша в Минске, по данным правозащитного центра «Весна», увеличилось до 24

Среди задержанных четверо уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN, которые в переходе исполняли песню Виктора Цоя «Перемен».
Минская милиция своих данных о задержанных не предоставляла.
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Среди задержанных четверо уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN, которые в переходе исполняли песню Виктора Цоя «Перемен».
Минская милиция своих данных о задержанных не предоставляла.
В чем смысл «Умного голосования», или как Навальный смог объединить оппозицию Цель – сломать монополию «ЕР». Мы видим мало адекватных политиков среди кандидатов, выбранных «Умным голосованием». Их там и быть не может, ведь смысл путинской политической системы – допустить до выборов не сильных кандидатов, а только политический шлак…