В Минске задерживают участников «Женского марша», который традиционно проходит в столице Белоруссии по субботам

По информации местного издания «Наша Нiва», задержаны примерено 10 человек. Правозащитный центр «Весна» сообщает об 11-ти задержанных. Интернет— издание Tut.by уточняет, что задержана и 73-летняя Нина Багинская – одна из символов белорусских протестов.

По подсчетам корреспондента Дождя, всего в акции участвуют примерно 200 человек. Они скандируют «Мы идем на рынок», «Вы нелегитимные» и «Мы гуляем». На этот раз темой акции, как сообщает базирующийся в Польше телеграм канал Nexta, стала «репетиция инаугурации» одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Как отмечает «Белсат», участницы принесли своей марш короны и плакаты с фото Тихановской и подписью «Красивой стране — красивый президент!» Милиция предупреждает участников, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.